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İslahiye'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

İslahiye'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda bir şüpheli, üzerinde sentetik uyuşturucuyla yakalanarak gözaltına alındı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince ilçe genelinde "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanımının" önlenmesine yönelik gerçekleştirilen uygulamalarda H.Y. (21) isimli şahıs durduruldu.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek
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