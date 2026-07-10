Haberler

İslahiye'de polis ekiplerinden ev hırsızlıklarına karşı bilgilendirme çalışması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde polis ekipleri, yaz aylarında artabilecek evden hırsızlık olaylarına karşı vatandaşları bilgilendirdi. TOKİ konutlarında afiş ve broşür dağıtan ekipler, kapı ve pencerelerin kilitlenmesi, güvenlik kamerası kullanımı ve komşu kollama sistemi gibi önlemler konusunda uyarılarda bulundu.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde polis ekipleri, yaz aylarında artış gösterebilecek evden hırsızlık olaylarına karşı vatandaşları bilgilendirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, özellikle yaz aylarında evlerin kapı ve pencerelerinin açık bırakılması nedeniyle meydana gelen veya teşebbüs aşamasında kalan hırsızlık olaylarının önlenmesi amacıyla çalışma yürüttü.

Bu kapsamda TOKİ konutlarında vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlara bilgilendirici afişler asılırken, hane sakinlerine ev güvenliğine ilişkin uyarıların yer aldığı broşürler dağıtıldı.

Ekipler, apartman giriş kapılarının sürekli kapalı tutulması, bina kapılarının yalnızca ziyaret edilecek daire sakinlerince açılması ve apartman sakinlerinin tanımadıkları kişilere kapıyı açmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

Ayrıca apartman ve site girişlerinde güvenlik kamerası sistemlerinin aktif olarak kullanılması ve kayıtların düzenli kontrol edilmesinin hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına önemli katkı sağladığı belirtildi.

Emniyet ekipleri, "Komşu Kollama Sistemi"nin önemine de dikkati çekerek, vatandaşlardan komşularının evlerinde şüpheli hareketlilik fark etmeleri halinde durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmelerini istedi.

Broşürlerde, evden ayrılırken kapı ve pencerelerin mutlaka kilitlenmesi, değerli eşyaların görünür yerlerde bırakılmaması ile şüpheli kişi veya araçların güvenlik güçlerine bildirilmesi yönünde tavsiyelere de yer verildi.

Emniyet yetkilileri, vatandaşların alacağı basit ancak etkili güvenlik tedbirlerinin hırsızlık olaylarının önlenmesinde önemli rol oynadığını belirterek, bilgilendirme çalışmalarının ilçe genelinde sürdürüleceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek
Avrupa Parlamentosu'nun TSK'yla ilgili skandal kararına Türkiye'den peş peşe tepki

AP'nin TSK'yla ilgili skandal kararına her kesimden tepki yağıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Acun Ilıcalı: Hull City'nin ilk maçında ölüyordum

Acun Ilıcalı: Hull City'nin ilk maçında ölüyordum
Alkol çıkmayınca bakın ne yaptı: Sürücünün o halleri kamerada

Alkol çıkmayınca bakın ne yaptı: Sürücünün o halleri kamerada
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın silah hediyesi Kanada liderinden ilginç yorum: Benden uzak tutuyorlar

Erdoğan'ın hediyesini eline bile alamadı: Benden uzak tutuyorlar
Erdoğan'ın hediyesi Avrupa'da gündem oldu! Meloni'nin kararı dikkat çekti

Erdoğan'ın hediyesi Avrupa'da gündem! Meloni'nin kararı dikkat çekti
NATO Zirvesi'nin en çok konuşulan lideriydi! Sosyal medyada patlama yaşadı

NATO Zirvesi en çok ona yaradı! Bu rakamları rüyasında görse inanmaz
Japon Bakan'dan zirve sonrası İstanbul'da balık ekmek keyfi

Tarihi zirve sonrası soluğu orada aldı! Görenler dönüp bir daha baktı
Ülkeyi ayağa kaldıran skandal! 9 polisi gizlice görüntüleyip tacizde bulundu

Yok böyle skandal! 9 polisi gizlice görüntüleyip tacizde bulundu