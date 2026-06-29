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İslahiye'de park halindeki otomobil yandı

İslahiye'de park halindeki otomobil yandı
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, araçta hasara yol açtı. Vatandaşların ilk müdahalesinin ardından itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın, hasara neden oldu.

Barazi Caddesi'nde park halinde bulunan 27 BDR 691 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar, yangın söndürme tüpleriyle ilk müdahaleyi yaparken durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın, otomobilde hasara neden oldu.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek
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