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İslahiye'de Orman Yangını İtfaiye Tarafından Söndürüldü

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GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde iki gün arayla aynı bölgede çıkan orman yangını, itfaiyenin 45 dakika süren çalışmasıyla söndürüldü. Yangın, öğleden Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Ormandan yükselen dumanı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, yapılan müdahale ile 45 dakikada yangını söndürdü. 2 Gün arayla aynı bölgede 2'nci kez çıkan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde iki gün arayla aynı bölgede çıkan orman yangını, itfaiyenin 45 dakika süren çalışmasıyla söndürüldü.

Yangın, öğleden Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Ormandan yükselen dumanı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, yapılan müdahale ile 45 dakikada yangını söndürdü. 2 Gün arayla aynı bölgede 2'nci kez çıkan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir Çelik - Güncel

112 Acil Çağrı Hürriyet Güncel Haberler

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