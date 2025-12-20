Haberler

İslahiye'de öğrencilere "Mobil Trafik Eğitim Tırı"nda eğitim verildi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan 'Mobil Trafik Eğitim Tırı' projesi kapsamında, Ali Öztürk Ortaokulu'nda öğrenciler trafik konusunda hem teorik hem de pratik eğitim aldı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde "Mobil Trafik Eğitim Tırı"nda öğrencilere eğitim verildi.

Öğrencilerin trafik konusundaki farkındalığının geliştirilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığınca başlatılan proje kapsamında kentleri gezen "Mobil Trafik Eğitim Tırı" İslahiye'ye geldi.

Ali Öztürk Ortaokulu bahçesinde konuşlandırılan tırda öğrencilerine trafik polisi tarafından tır içinde teorik bilgiler verildi.

Daha sonra açık alana çıkan öğrenciler, burada trafik kurallarına ilişkin uygulamalı bilgi aldı.

