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İslahiye'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, banka kartı dolandırıcılığı suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.Ö. polis operasyonuyla yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan kişilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalarda, "Başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.Ö. (23) yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek
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