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İslahiye'de kaybolan 17 büyükbaş hayvan, kulak küpesiyle sahibine teslim edildi

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İslahiye'de kaybolan 17 büyükbaş hayvan, kulak küpesiyle sahibine teslim edildi
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kaybolan 17 büyükbaş hayvan, zabıta ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla bulundu. Kulak küpelerindeki bilgilerden hayvanların sahibi Ökkeş Atılgan olduğu belirlendi ve hayvanlar kendisine teslim edildi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kaybolan 17 büyükbaş hayvan, zabıta ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla kulak küpelerindeki bilgilerden sahibine ulaşılarak teslim edildi.

İlçe merkezine yaklaşık 6 kilometre uzaklıktaki Türkbahçe Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Ökkeş Atılgan'a ait 17 büyükbaş hayvan, kırsal bölgede kayboldu.

İslahiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Beyler Mahallesi'nde Atatürk Stadı yakınında sahipsiz 17 büyükbaş hayvan bulunduğunu fark etti.

Çevrede yaptıkları araştırmaya rağmen hayvanların sahibine ulaşamayan ekipler, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden destek istedi.

Bölgeye gelen ekipler, hayvanların kulak küpelerindeki bilgileri kontrol ederek sahibinin Ökkeş Atılgan olduğunu belirledi.

Gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından 17 büyükbaş hayvan sahibine teslim edildi.

Atılgan, hayvanlarını bularak kendisine teslim eden zabıta ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA
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