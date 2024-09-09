İslahiye'de İlköğretim Haftası Töreni Düzenlendi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde İlköğretim Haftası dolasıyla tören düzenlendi.

Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin'in Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törene daire amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Tören öğleden sonra Atatürk İlkokulu'nda devam edecek.