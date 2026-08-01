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İslahiye'de hayvan otlatma kavgasında 2 kişi yaralandı

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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, hayvan otlatma nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, hayvan otlatma nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Kozdere Mahallesi'nde, iddiaya göre C.K. ve oğlu A.K. ile K.A ve yakınları arasında hayvan otlatma nedeniyle tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.K. ile oğlu darbedildi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Jandarma ekipleri, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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