İslahiye'de hafif ticari araçla kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, hafif ticari araçla kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra İslahiye- Nurdağı karayolunun 17'nci kilometresinde meydana geldi. İslahiye istikametine giden Kadir K. (58) yönetimindeki 27 AUB 455 kamyonet ile Engin G. (55) idaresindeki 27 SZ 930 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan hafif ticari araç sürücüsü Engin G. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan İbrahim G.(41) ve Mehmet G.(57) ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.