Gaziantep'te firari hükümlü yakalandı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, kaçakçılık suçundan 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü R.E., emniyet ekiplerinin operasyonuyla yakalanarak cezaevine gönderildi.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Kaçakçılık suçundan hakkında 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.E. (46) adresine düzenlenen operasyonda yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek