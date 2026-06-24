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İslahiye'de buğday ekili tarlada çıkan yangın söndürüldü

İslahiye'de buğday ekili tarlada çıkan yangın söndürüldü
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde buğday ekili tarlada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevreye yayılmadan söndürüldü. Yangında yaklaşık 5 dönümlük alan zarar gördü.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde buğday ekili tarlada çıkan yangın söndürüldü.

Ağabey Mahallesi kırsalında çiftçi Erkan Y'ye ait olduğu öğrenilen buğday ekili tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevreye yayılmadan söndürülen yangında yaklaşık 5 dönümlük buğday ekili alan zarar gördü.

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Erdoğan, hasat döneminde meydana gelen yangınlara karşı vatandaşların daha duyarlı olmaları gerektiğini belirterek, küçük ihmallerin büyük kayıplara yol açabileceğini ifade etti.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek
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