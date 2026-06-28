Haberler

İslahiye'de anız yangınında 90 dönüm alan zarar gördü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hasadı yapılmış bir tarlada çıkan anız yangınında yaklaşık 90 dönüm alan zarar gördü, saman balyaları yandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, hasadı yapılmış tarlada çıkan anız yangınında yaklaşık 90 dönüm alan zarar gördü.

Türkbahçe Mahallesi kırsalında hasadı yapılmış bir tarlada henüz bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı. Kısa sürede yayılan alevler, yaklaşık 90 dönümlük alanda etkili olurken, tarlada bulunan saman balyaları yanarak kullanılamaz hale geldi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ile iş makineleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek
Kafe ve restoranlarda yeni dönem başlıyor! Vatandaş artık ne yediğini bilecek

Kafe ve restoranlarda yeni dönem başlıyor! Artık zorunlu olacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alman çift, hamburger ve kolaya ödedikleri servet ödedi

Alman çift, hamburger ve kolaya resmen cüzdanı bıraktı
Yatsı namazı öncesi cami cemaatine bıçaklı saldırı! 2 kişi hayatını kaybetti

Yatsı namazı öncesi cami kana bulandı! Hayatını kaybedenler var
Devlet desteğiyle başladılar, yılda 600 bin lira kazanıyorlar

Devlet desteğiyle başladı, şimdi 600 bin lira kazanıyor
Faruk Turgut'un sözleri Can Yaman'ı küplere bindirdi: Senin bütçen benim kaşeme yetmez

Eski yapımcısına ateş püskürdü: Senin bütçen benim kaşeme yetmez
Taksicinin 300 dolarlık 'turist oyunu' müşteri Türkçe konuşunca elinde patladı

Bak sen şu işe! İngilizce konuşan müşteriye taksiciden akılalmaz tuzak
Irak'ı ayağa kaldıran yolsuzluk operasyonu! Siyasetçilerin evleri basıldı

Komşuyu ayağa kaldıran operasyon! Siyasetçilerin evlerini bastılar
Messi rekor kırdı, Arjantin 3'te 3 yaptı

Bu adam gerçekten de uzaylı! Sizler uyurken yeni bir rekor daha kırdı