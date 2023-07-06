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İslahiye'de ağır hasarlı binadan hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı

İslahiye'de ağır hasarlı binadan hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı

Güncel Haberler

GAZIANTEP'in İslahiye ilçesinde, ağır hasarlı binadan hırsızlık yaptığı belirlenerek yakalanan 2 şüpheli tutuklandı. İslahiye Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen İslahiye'de, Hatay Bulvarı üzerinde bulunan ağır hasarlı bir binadan hırsızlık yapan A.G. ve S.K.'yi suçüstü yakaladı. Pencere ve kapıları çaldıkları belirlenen 2 şüpheli, gözaltında tutuldukları emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

GAZIANTEP'in İslahiye ilçesinde, ağır hasarlı  binadan hırsızlık yaptığı belirlenerek yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İslahiye Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen İslahiye'de, Hatay Bulvarı üzerinde bulunan ağır hasarlı bir binadan hırsızlık yapan A.G. ve S.K.'yi suçüstü yakaladı. Pencere ve kapıları çaldıkları belirlenen 2 şüpheli, gözaltında tutuldukları emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir Çelik - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Kahramanmaraş Hatay Güncel Haberler

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