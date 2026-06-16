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İslahiye'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, narkotik ekiplerinin denetimleri sırasında üzerinde sentetik uyuşturucu bulunan M.K. (34) ve E.Y. (21) gözaltına alındı. M.K.'nin 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilerek cezaevine teslim edildi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçe genelinde gerçekleştirdiği denetim ve uygulamalarda, üzerlerinde sentetik uyuşturucu ele geçirdiği M.K. (34) ile E.Y'yi (21) gözaltına aldı.

Yapılan sorgulamada, M.K'nin "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğunu tespit etti.

M.K, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilirken, E.Y. hakkında ise yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek
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