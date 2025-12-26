Haberler

İslahiye Adliyesi'nde kan bağışı kampanyası düzenlendi

İslahiye Adliyesi'nde kan bağışı kampanyası düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'in İslahiye Adliyesi'nde, Cumhuriyet Başsavcılığı ile Kızılay iş birliğiyle kan bağışı kampanyası yapıldı. Adliye personeli kan bağışında bulundu.

Gaziantep'in İslahiye Adliyesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı ile Gaziantep Kızılay Şubesi iş birliğinde gerçekleştirilen kampanya kapsamında adliye binası önünde kan bağış alanı kuruldu.

İslahiye Cumhuriyet Başsavcısı Nurullah Şahin ve adliye personelleri kan bağışında bulundu.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel
MİT, yeni yılda eylem hazırlığında olan DEAŞ'lı teröristi yakaladı

Yeni yılı kana bulamaya hazırlanan teröristi MİT kıskıvrak yakaladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sessizliğini bozan Şeyma Subaşı günah çıkardı: Geçmişte bazı taşkınlıklar var

Sessizliğini bozan Şeyma Subaşı günah çıkardı: Geçmişte...
2026 bilirkişi, tanık ve arabuluculuk ücretleri belli oldu

Yılbaşı zammı geldi! İşte kalem kalem yeni ücretler
Çocuğa cinsel istismarda bulunan 48 yaşındaki sapık yakalandı

Çocuğa cinsel istismarda bulunan 48 yaşındaki sapık yakalandı
RTÜK görmesin! Kısmetse Olur'da yine kamera yokmuş gibi davrandılar

RTÜK görmesin! Yine kamera yokmuş gibi davrandılar
Sessizliğini bozan Şeyma Subaşı günah çıkardı: Geçmişte bazı taşkınlıklar var

Sessizliğini bozan Şeyma Subaşı günah çıkardı: Geçmişte...
640 milyon dolarlık bütçe! Japonya yakında Türkiye'nin kapısını çalabilir

Bütçe hazır! O ülke Türkiye'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor
ABD, Nijerya'daki DEAŞ hedeflerini vurdu

Dünyanın bir ucundaki ülkeyi gece yarısı füzelerle vurdular