Bakan Işıkhan, İşkur'un 3 Aylık Verilerini Açıkladı: 331 Bin Kişi İşe Yerleştirildi, 508 Bin Açık İş Tespit Edildi

(ANKARA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İş Kurumu'nun ( İşkur ) 2026 yılının ilk üç ayına ilişkin verilerini açıkladı. Buna göre 331 binden fazla kişi işe yerleştirilirken, 508 bin 910 açık iş tespit edildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İş Kurumu'nun ( İşkur ) 2026 yılı Ocak-Mart dönemine ilişkin verilerini sosyal medya hesabından paylaştı.

2026 yılının ilk üç ayında İŞKUR aracılığıyla 331 bin 140 kişinin işe yerleştirildiğini belirten Işıkhan, 134 bin 299 iş yeri ziyareti gerçekleştirildiğini, 891 bin 821 bireysel görüşme yapıldığını aktardı.

Aynı dönemde 762 bin 403 bireysel danışmanlık hizmeti verildiğini kaydeden Işıkhan, aktif işgücü programlarından yararlanan kişi sayısının 17 bin 554 olduğunu ifade etti.

"508 bin 910 açık iş tespit edildi"

İŞKUR'un iş gücü piyasasına yönelik çalışmalarına da değinen Işıkhan, işverenlerden gelen talepler doğrultusunda 508 bin 910 açık iş tespit edildiğini bildirdi. Işıkhan ayrıca 16 bin 322 kişinin iş kulüplerinden yararlandığını, 5 bin 221 eğitim kurumu ziyareti gerçekleştirildiğini belirtti.

Işıkhan, "İşgücü piyasamızın ihtiyaçlarını tespit ederek vatandaşlarımıza daha fazla istihdam imkanı sunmak için gayretle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA