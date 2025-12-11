Haberler

İşkodra'da Yıldız Sarayı koleksiyonu ve Arnavutluk üzerine konferans ve sergi düzenlendi

Güncelleme:
Arnavutluk'un İşkodra kentinde, Yıldız Sarayı fotoğraf koleksiyonu üzerine düzenlenen konferans ve sergi katılımcıları bir araya getirdi. Etkinlikte Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi, akademisyenler ve öğrenciler yer aldı.

Arnavutluk'un kuzeyindeki İşkodra kentinde "Yıldız Sarayı fotoğraf koleksiyonu ve koleksiyondaki Arnavutluk/İşkodra fotoğrafları" konulu konferans ve sergi düzenlendi.

Etkinliğe, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay, Yunus Emre Enstitüsü Arnavutluk Müdürü Oğuzhan Sakoğlu, Luigj Gurakuqi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tonin Gjuraj, ülkedeki Türk yetkililerin yanı sıra yerel kurum ve kuruluşların temsilcileri, akademisyen ve öğrenciler katıldı.

Programın konferans kısmında Yıldız Teknik Üniversitesinden Prof. Dr. Ayşe Melek Özyetgin ve Ankara Üniversitesinden Doç. Dr. Ayşe Ersay Yüksel sunum yaptı.

İşkodra'daki Luigj Gurakuqi Üniversitesi rektörlük binasında düzenlenen konferansın ardından, katılımcılar Yıldız Sarayı fotoğraf koleksiyonu sergisini gezdi.

Etkinlik, İşkodra Yunus Emre Enstitüsü tarafından Luigj Gurakuqi Üniversitesi destekleriyle düzenlendi.

Haberler.com
