Erzurum'da ışkın toplarken kayalıklardan düşen kişi, ambulans helikopterle kurtarıldı

Erzurum'un Çat ilçesinde ışkın toplarken kayalıklardan düşen Aziz Karaca, engebeli arazi nedeniyle ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

Söbeçayır Mahallesi kırsalında ışkın toplamaya giden 43 yaşındaki Aziz Karaca, dengesini kaybederek kayalıklardan düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri gönderildi.

Bölgeye ulaşan ekipler, düşme sonucu yaralanan Karaca'ya ilk müdahaleyi yaptı.

Kayalıklardan çıkarılan ve ekiplerce yaklaşık 1,5 kilometrelik mesafe boyunca sedyeyle taşınan yaralı, arazinin engebeli olması nedeniyle ambulansın bölgeye ulaşamaması üzerine ambulans helikopterle Erzurum'a sevk edildi.

Helikopterden alınarak ambulansla Erzurum Şehir Hastanesine götürülen Karaca, tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / İlhami Erkılıç
