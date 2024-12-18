İskilip'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Çorum'un İskilip ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

İskilip Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu madde kullanan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Uyuşturucu madde kullandığı belirlenen U.B. ve K.K'yi takibe alan ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından operasyon yaptı.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramada farklı türlerde 31.66 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, polis merkezindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği İskilip Adliyesinde çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.