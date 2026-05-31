Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3'ü ağır 7 kişi yaralandı

Çorum'un İskilip ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü ağır 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

Nihat Can Ç. idaresindeki 06 FBU 295 plakalı otomobil ile Osman B'nin kullandığı 34 NT 1006 plakalı otomobil, İskilip-Çankırı kara yolu Atatürk Orman Çiftliği mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan Şükrü B, Safure B, Seda Ç, Hilal Ayla Ç. ve Ata Alparslan Ç, ambulanslarla İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan hayati tehlikesi olan Osman B, Şükrü B. ve Safure B, doktorların müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza nedeniyle kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaynak: AA / Şaban Balcı
