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İskilip'te içme suyu ishale hattı yenileniyor

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Çorum'un İskilip ilçesinde içme suyu ishale hattının yenilenmesi için çalışma başlatıldı. İskilip Belediyesi, yüksek kesimlerde su iletiminin kısıtlı olduğu bölgelerde çalışmaların devam ettiğini duyurdu. İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, Meydan ve Erenler mahallelerini besleyen hatta revizyon işlemini başlattıklarını belirtti.

Çorum'un İskilip ilçesinde içme suyu ishale hattının yenilenmesi için çalışma başlatıldı.

İskilip Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, ilçenin yüksek kesimlerinde su iletiminin kısıtlı olmasından dolayı sorun yaşanan bölgelerde çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, Meydan ve Erenler mahallelerini besleyen hatta revizyon işlemini başlattıklarını belirtti.

Sürekli arızalara neden olan hattı yenileyeceklerini aktaran Sülük, "Su arıza ekiplerimiz mesai gözetmeksizin çalışıyor, tüm mahallelerimizin içme suyu ihtiyacını sorunsuz bir şekilde karşılıyorlar. Mesai arkadaşlarıma kolaylıklar dilerim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Şaban Balcı - Güncel

Ali Sülük İskilip Çorum Güncel Haberler

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