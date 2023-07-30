İskilip'te içme suyu ishale hattı yenileniyor

Çorum'un İskilip ilçesinde içme suyu ishale hattının yenilenmesi için çalışma başlatıldı. İskilip Belediyesi, yüksek kesimlerde su iletiminin kısıtlı olduğu bölgelerde çalışmaların devam ettiğini duyurdu. İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, Meydan ve Erenler mahallelerini besleyen hatta revizyon işlemini başlattıklarını belirtti.