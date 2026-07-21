Çorum'da evinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı
Çorum'un İskilip ilçesinde evinde Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen H.A., teknik ve fiziki takip sonucu düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Evde 21 kök kenevir ele geçirildi.
Çorum'un İskilip ilçesinde evinde Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen zanlı yakalandı.
İskilip İlçe Emniyet Müdürlüğünce evinde Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen H.A, takibe alındı.
Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda H.A, gözaltına alındı.
Şüpheliye ait evde yapılan aramada 21 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Zanlı, ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.
Kaynak: AA / Şaban Balcı