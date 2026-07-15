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Zeytinburnu'nda bazı mahallelere yarın 15 saat su verilemeyecek

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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Zeytinburnu'ndaki isale hattında yapılacak çalışmalar nedeniyle yarın 12 mahalleye 15 saat süreyle su verilemeyeceğini duyurdu.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), bölgedeki isale hattında yapılacak çalışmalar nedeniyle yarın Zeytinburnu'nun bazı mahallelerine 15 saat süreyle su verilemeyeceğini duyurdu.

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Kazlıçeşme Mahallesi'ndeki isale hattında bağlantı ve iyileştirme çalışmaları yapılacak.

Bu kapsamda yarın saat 09.00 ile 23.59 arasında Zeytinburnu'nun bazı mahallelerinde su kesintisine gidilecek.

Su kesintisi yapılacak mahalleler "Beştelsiz, Telsiz, Merkez Efendi, Seyitnizam, Çırpıcı, Nuri Paşa, Gökalp, Sümer, Yenidoğan, Veliefendi, Yeşiltepe ve Kazlıçeşme" olarak açıklandı.

Kaynak: AA / Hasan Hüseyin Kul
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