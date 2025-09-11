İSKİ, Pendik'te Kaçak Yapılara Geçit Vermedi: 17 Yapı Yıkıldı

(İSTANBUL) - Pendik Kurtdoğmuş Mahallesi'nde "zararlı yapı" olarak tespit edilen 37 kaçak yapının 17'si İSKİ ekiplerince yıkıldı. Son 6 yılda havzalardan toplam bin 398 yapı kaldırıldı.

İstanbul'un içme ve kullanma suyunu sağlayan en önemli alanlardan biri olan Ömerli Havzası'nın kısa mesafeli koruma alanında, mevzuata aykırı inşa edilen yapılar kaldırıldı. Pendik ilçesi Kurtdoğmuş Mahallesi'nde tespit edilen 37 yapının yıkımı için harekete geçen İSKİ, ilgililere tebligat gönderdi.

İSKİ'nin bildirdiğine göre, 2560 sayılı İSKİ Kanunu kapsamında yıkım tebligatı yapılan 40 yapıdan 20'si sahipleri tarafından kaldırıldı. Kalan 17 yapının yıkımını ise İSKİ ekipleri gerçekleştirdi.

"Son 6 yılda 1398 yapı kaldırıldı"

İçme suyu havzalarının korunmasına yönelik mevzuat, baraj göllerinin maksimum su kotuna göre koruma mesafeleri tanımlıyor. 300 metreye kadar olan alanlar "göl mutlak koruma alanı", 300–1000 metre arası alanlar ise "kısa mesafeli koruma alanı" olarak belirleniyor. Bu alanlarda yapılaşmaya izin verilmiyor.

İSKİ verilerine göre, son 6 yılda; Avrupa Yakası'nda bin 406, Anadolu Yakası'nda bin 816, Melen Havzası'nda 59 kaçak yapı tespit edildi.

Bu yapılardan; Avrupa Yakası'nda 862, Anadolu Yakası'nda 528, Melen Havzası'nda 8 olmak üzere toplam 1398 yapı kaldırıldı.

" Su kaynakları korunuyor "

İSKİ, kaçak yapıların yıkımıyla birlikte İstanbul'un içme suyu havzalarının kirlenmesinin önüne geçmeyi hedefliyor. Kurum, mevzuata aykırı yapılaşmaların önlenmesi için denetim ve yıkım çalışmalarının aralıksız devam edeceğini açıkladı.