İski, Dünya Su Günü Kapsamında "Suya Adil Erişim, Toplumsal Eşitlik" Temasıyla Resim Yarışması Düzenleyecek

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 22 Mart Dünya Su Günü etkinlikleri çerçevesinde, 'Suya Adil Erişim, Toplumsal Eşitlik' temasıyla bir resim yarışması düzenliyor. Ortaokul ve lise öğrencilerinin su kullanımına dair farkındalık yaratması hedefleniyor.

(İSTANBUL) - İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ( İski ) Genel Müdürlüğü, 22 Mart Dünya Su Günü etkinlikleri kapsamında, su kaynaklarının korunması, su tasarrufunun önemi ve bilinçli su kullanımına dikkat çekmek amacıyla resim yarışması düzenleyecek. İstanbul'da öğrenim gören ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik olarak yarışmanın teması "Suya Adil Erişim, Toplumsal Eşitlik" olarak belirlendi.

İski'nin düzenlediği yarışma ile gençlerin, suya erişimin temel bir insan hakkı olduğu gerçeğini toplumsal eşitlik perspektifiyle ele almaları ve bu konudaki düşüncelerini sanatsal bir bakış açısıyla ifade etmeleri hedefleniyor. Öğrencilerin hayal gücü ve yaratıcılığıyla ortaya koyacakları eserler aracılığıyla, suyun yaşam için taşıdığı hayati öneme dikkat çekilmesi amaçlanıyor.

Su hakkı ve eşitlik vurgusu

Yarışma kapsamında öğrencilerden, suya adil erişimin toplumsal yaşam üzerindeki etkilerini ve suyun herkes için eşit biçimde ulaşılabilir olmasının önemini resim yoluyla anlatmaları bekleniyor. İSKİ, bu yarışmayla birlikte genç kuşaklarda su bilincini artırmayı, suyun korunması ve tasarruflu kullanımı konusunda farkındalık yaratmayı hedefliyor.

Başvurular Şubat ayında alınacak

Resim yarışmasına başvurular 1–27 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılacak. Yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler, başvuru koşulları ile yarışmaya ilişkin ayrıntılı bilgilere yarışma şartnamesi üzerinden ulaşabilecek.

