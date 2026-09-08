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İSKİ: Büyükçekmece'de yarın 3 mahallede su kesintisi yapılacak

İSKİ: Büyükçekmece'de yarın 3 mahallede su kesintisi yapılacak
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İSKİ, Büyükçekmece ilçesi Mimaroba Mahallesi'nde ana isale hattında yapılacak iyileştirme çalışmaları nedeniyle yarın 10.00-17.00 saatleri arasında 3 mahallede su kesintisi yapılacağını duyurdu.

(İSTANBUL)- İSKİ, Büyükçekmece ilçesi Mimaroba Mahallesi'nde ana isale hattında yapılacak iyileştirme çalışmaları nedeniyle yarın 10.00-17.00 saatleri arasında 3 mahallede su kesintisi yapılacağını duyurdu.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Büyükçekmece ilçesi Mimaroba Mahallesi'nde bulunan ana isale hattında, olası depremlerde su arzının güvenli ve kesintisiz şekilde sürdürülebilmesi ve altyapı dayanıklılığının artırılması amacıyla depreme dayanıklı özel bağlantı sistemi montajı ile iyileştirme çalışmaları gerçekleştirecek. Bu nedenle İSKİ, yarın 10.00 ile 17.00 saatleri arasında Ekinoba, Mimaroba ve Sinanoba mahallelerine su verilemeyeceğini bildirdi.

Kaynak: ANKA
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