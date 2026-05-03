İski, Beykoz'un Tüm Mahallelerine Su Temininin Yeniden Sağlandığını Duyurdu

(İSTANBUL) - İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Elmalı hattındaki bakım çalışmalarının ardından yaşanan teknik arızalar nedeniyle yapılan çalışma sonucunda ilçe genelindeki tüm mahallelere su temininin yeniden sağlandığını duyurdu.

İSKİ'den yapılan açıklamada, Elmalı Terfi İstasyonu ile Elmalı Arıtma Deposu'nda yürütülen bakım ve onarım çalışmalarının tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada "İdaremiz ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde, Beykoz ilçesinde yaşanan hava ve basınç dengesizliği kaynaklı geçici su kesintisi tamamen sona ermiş olup ilçe genelindeki tüm mahallelerimize su temini yeniden sağlanmıştır. Söz konusu süreçte göstermiş oldukları anlayış ve sabırdan dolayı tüm abonelerimize teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız" denildi.

Kaynak: ANKA