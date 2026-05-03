Haberler

İski, Beykoz'un Tüm Mahallelerine Su Temininin Yeniden Sağlandığını Duyurdu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Elmalı hattındaki bakım çalışmalarının ardından yaşanan teknik arızalar nedeniyle yapılan çalışma sonucunda ilçe genelindeki tüm mahallelere su temininin yeniden sağlandığını duyurdu.

(İSTANBUL) - İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Elmalı hattındaki bakım çalışmalarının ardından yaşanan teknik arızalar nedeniyle yapılan çalışma sonucunda ilçe genelindeki tüm mahallelere su temininin yeniden sağlandığını duyurdu.

İSKİ'den yapılan açıklamada, Elmalı Terfi İstasyonu ile Elmalı Arıtma Deposu'nda yürütülen bakım ve onarım çalışmalarının tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada "İdaremiz ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde, Beykoz ilçesinde yaşanan hava ve basınç dengesizliği kaynaklı geçici su kesintisi tamamen sona ermiş olup ilçe genelindeki tüm mahallelerimize su temini yeniden sağlanmıştır. Söz konusu süreçte göstermiş oldukları anlayış ve sabırdan dolayı tüm abonelerimize teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız" denildi.

Kaynak: ANKA
Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek tutuklandı

Muhittin Böcek'in gözaltındaki gelini hakkında karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da infial yaratan görüntü! 86 yaşındaki sapık gözaltına alındı

İstanbul'da kaydedilen skandal görüntü emniyeti harekete geçirdi
Pes dedirten görüntü! İlk buluşmada markete gönderip kaçtı

Pes dedirten görüntü! İlk buluşmada markete gönderip kaçtı
Kız kardeşlerinin cansız bedenini sevgilisinin evinde buldular

Sevgilisinin evinde korkunç manzarayla karşılaştılar
Terminalden aldığı pişmaniyenin kutusunu açınca şoke oldu

Aldığı pişmaniye bin pişman etti! Kutuyu açınca şoke oldu
İstanbul'da infial yaratan görüntü! 86 yaşındaki sapık gözaltına alındı

İstanbul'da kaydedilen skandal görüntü emniyeti harekete geçirdi
Madrid Açık'ta şampiyon olan Marta Kostyuk zaferini takla atarak kutladı

Milyonların izlediği organizasyona damga vuran an
Korkunç kazada can veren kişi eski vekilin iş insanı yeğeni çıktı

Alev alan otomobilde hayatını kaybeden kişi bakın kim çıktı