İskenderun'un Düşman İşgalinden Kurtuluşu 87. Yıldönümünde Kutlandı

İskenderun'un Düşman İşgalinden Kurtuluşu 87. Yıldönümünde Kutlandı
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İskenderun'un düşman işgalinden kurtuluşunun 87. yıl dönümü, Kaymakam Muhammet Önder, Tuğgeneral Bülent Tarhan ve Belediye Başkanı Mehmet Dönmez'in katılımıyla Hanife Uysal Ortaokulu'nda düzenlenen törenle kutlandı. Dönmez, İskenderun'u daha iyi bir gelecek için geliştirme sözü verdi.

İskenderun'un düşman işgalinden kurtuluşunun 87. yıl dönümü törenle kutlandı.

Kaymakam Muhammet Önder, 39'uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Bülent Tarhan ve Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, Hanife Uysal Ortaokulu'ndaki törende Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Dönmez, törendeki konuşmasında, İskenderun'un düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü onur ve gururla kutladıklarını söyledi.

İskenderun'u ülkenin "göz bebeği kenti" haline getirmek için çalışmaları sürdüreceklerini belirten Dönmez, "Hep birlikte, milletçe gelecek hedeflerimize doğru kararlılıkla ilerlerken devraldığımız değerli mirası aynı yüksek bilinçle koruyor, birlik ve beraberliğimiz için yaşama birliğimizi devam ettiriyoruz." dedi.

Törene, İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Açık da katıldı.

Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Güncel
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