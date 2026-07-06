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Hatay'da "5 Temmuz Kültür, Sanat ve Turizm Festivali" sürüyor

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Hatay'ın İskenderun ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 88. yıl dönümü kapsamında düzenlenen 5 Temmuz Kültür, Sanat ve Turizm Festivali üçüncü gününde tekne gösterisi, mehteran konseri, DJ performansı ve Mahsun Kırmızıgül'ün sahne almasıyla devam etti. Festival yarın Çelik konseriyle sona erecek.

Hatay'ın İskenderun ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 88. yıl dönümü kapsamında düzenlenen 5 Temmuz Kültür, Sanat ve Turizm Festivali üçüncü gününde devam etti.

İskenderun Belediyesi tarafından organize edilen festival, üçüncü gününe tekne ve deniz araçlarının gösterisiyle başladı.

Daha sonra Atatürk Anıt Alanı'nda devam eden etkinliklerde mehteran takımı konserinin ardından Dj Çağatay Şahsuvar dinleyicilerle buluştu.

Havai fişek gösterisinin yapıldığı etkinlikte şarkıcı Mahsun Kırmızıgül sahne aldı.

Sevilen şarkılarını seslendiren Kırmızıgül, 2 saatlik sahne performansıyla müzikseverlerin beğenisini topladı.

Festival etkinlikleri yarın şarkıcı Çelik konseriyle son bulacak.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli
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