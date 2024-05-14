İskenderun Körfezi'nde şimşekler geceyi aydınlattı

HATAY - Hatay'da kuvvetli yağışla birlikte etkili olan şimşekler İskenderun Körfezi'nde geceyi aydınlattı.

Meteorolojinin kuvvetli yağış uyarısı yaptığı Doğu Akdeniz'de kuvvetli yağış etkisini hissettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz gün sabah saatlerinde etkili olan yağışlı hava gün boyu da aralıklarla devam etti. Akşam saatlerindeyse kuvvetli yağış yeninden etkili olurken Dörtyol ve Payas ilçelerinde şimşekler geceyi aydınlattı. Geceyi aydınlatan şimşekler, İskenderun Körfezi'nde eşsiz bir görüntü oluşturdu. Geceyi gündüze çeviren şimşekler, kartpostallık görüntü oluşturdu.