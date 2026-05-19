İskenderun'da denizde hortum paniği

HATAY'ın İskenderun ilçesinde denizde oluşan hortum, cep telefonu ile görüntülendi.

İskenderun Körfezi'nde saat 06.30 sıralarında denizde hortum çıktı. Kıyıdan görülen hortum, sabah sporu için sahilde yürüyenler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kısa süre etkili olan hortum, kıyıya ulaşmadan etkisini yitirdi.

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı