İskenderun Emniyet Müdürü Okulları Ziyaret Etti

İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, ilçedeki 2 okulu ziyaret ederek çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Beş Temmuz İlkokulu ve Nezahat Çeçen Anaokulu öğrencilerinin mektup yazarak okullarına davet ettikleri İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, daveti kırmadı.

Okulları ziyaret eden Güneş, çocuklar ve öğretmenlerle bir araya geldi, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.