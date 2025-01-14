İskenderun Emniyet Müdürü Okulları Ziyaret Etti
İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, Beş Temmuz İlkokulu ve Nezahat Çeçen Anaokulu'nu ziyaret ederek çocuklarla bir araya geldi ve onlara çeşitli hediyeler verdi.
İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, ilçedeki 2 okulu ziyaret ederek çocuklara çeşitli hediyeler verdi.
Beş Temmuz İlkokulu ve Nezahat Çeçen Anaokulu öğrencilerinin mektup yazarak okullarına davet ettikleri İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, daveti kırmadı.
Okulları ziyaret eden Güneş, çocuklar ve öğretmenlerle bir araya geldi, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.
Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Güncel