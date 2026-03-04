Haberler

İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Güneş kendisine mektup yazan öğrencilerle buluştu

İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, Denizciler Mustafa Kemal İlkokulu öğrencileri tarafından yazılan mektup üzerine okulu ziyaret etti ve öğrencilere hediyeler verdi.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, kendisine mektup yazan öğrencileri okulunda ziyaret etti.

Denizciler Mustafa Kemal İlkokulu ikinci sınıf öğrencisi Mehmet Alkan, arkadaşları adına Güneş'e mektup yazıp okuluna davet etti.

İsteği kırmayan Güneş, ziyarette bulunduğu okulda öğrenciler ve öğretmenlerle görüştü.

Güneş, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar
