Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatay'da yağma ve cinsel taciz suçlamalarından yakalanan şüphelilere linç girişimi

Güncel Haberler

Kahramanmaraş depremlerinin vurduğu Hatay'ın İskenderun ilçesinde 7 şüpheli, yağma, cinsel taciz ve hırsızlık suçlamalarıyla gözaltına alındı. Sağlık kontrolüne getirildikleri sırada şüphelilerin yağmacı olduğunu fark edenler linç girişiminde bulundu. Tekme ve yumrukla yapılan saldırıların ardından polisin güvenlik çembere kurması sayesinde İskenderun Adliyesi'ne götürülen şahıslardan 6'sı tutuklandı, 1'i serbest bırakıldı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, deprem enkazlarında ve terk edilen iş yerlerini yağlamadığı, depremzedelere cinsel istismarda bulunduğu ve hırsızlık yaptığı iddia edilen 7 şüpheliyi düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Hatay'da yağma ve cinsel taciz suçlamalarından yakalanan şüphelilere linç girişimi

TEKME VE YUMRUKLARLA SALDIRDILAR

Geniş güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolüne getirilen şüphelilerin yağmacı olduğunu fark edenler linç girişiminde bulundu. Buradakiler polislerin arasında binaya getirilen şüphelilere tekme yumruk saldırdı. "Sizin yaptığınız hainlik, insanların durumundan faydalanmaktır" diye tepki gösterenler güçlükle engellendi.

Hatay'da yağma ve cinsel taciz suçlamalarından yakalanan şüphelilere linç girişimi

6'SI TUTUKLANDI

Şüpheliler güvenlik çemberine alınarak sağlık kontrolünden geçirilip, İskenderun Adliyesi'ne götürüldü. Şüphelilerden 6'sı nöbetçi mahkemece tutuklandı, diğer 1 kişi ise serbest bırakıldı.

Hatay'da yağma ve cinsel taciz suçlamalarından yakalanan şüphelilere linç girişimi

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Müdürlüğü İskenderun Hatay 3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title