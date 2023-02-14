Hatay'da yağma ve cinsel taciz suçlamalarından yakalanan şüphelilere linç girişimi Güncel Haberler Kahramanmaraş depremlerinin vurduğu Hatay'ın İskenderun ilçesinde 7 şüpheli, yağma, cinsel taciz ve hırsızlık suçlamalarıyla gözaltına alındı. Sağlık kontrolüne getirildikleri sırada şüphelilerin yağmacı olduğunu fark edenler linç girişiminde bulundu. Tekme ve yumrukla yapılan saldırıların ardından polisin güvenlik çembere kurması sayesinde İskenderun Adliyesi'ne götürülen şahıslardan 6'sı tutuklandı, 1'i serbest bırakıldı. İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, deprem enkazlarında ve terk edilen iş yerlerini yağlamadığı, depremzedelere cinsel istismarda bulunduğu ve hırsızlık yaptığı iddia edilen 7 şüpheliyi düzenledikleri operasyonla yakaladı. TEKME VE YUMRUKLARLA SALDIRDILAR Geniş güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolüne getirilen şüphelilerin yağmacı olduğunu fark edenler linç girişiminde bulundu. Buradakiler polislerin arasında binaya getirilen şüphelilere tekme yumruk saldırdı. "Sizin yaptığınız hainlik, insanların durumundan faydalanmaktır" diye tepki gösterenler güçlükle engellendi. 6'SI TUTUKLANDI Şüpheliler güvenlik çemberine alınarak sağlık kontrolünden geçirilip, İskenderun Adliyesi'ne götürüldü. Şüphelilerden 6'sı nöbetçi mahkemece tutuklandı, diğer 1 kişi ise serbest bırakıldı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Emniyet Müdürlüğü İskenderun Hatay 3. Sayfa Güncel Haberler

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