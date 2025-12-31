Hatay'da cipin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, cipin çarptığı 44 yaşındaki Ali Uçman yaşamını yitirdi. Kaza sonrası sürücü gözaltına alındı.
G.G. yönetimindeki 06 BUD 761 plakalı cip, Prof. Muammer Aksoy Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Uçman'a (44) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen Uçman'ın cenazesi, İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Cip sürücüsü de polis ekiplerince gözaltına alındı.
