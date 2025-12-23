Haberler

Hatay'da iş yerleri ve park halindeki araçlara zarar veren zanlı tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 4 iş yeri ve 6 aracın camlarını kıran B.F. tutuklandı. Şüpheli, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 4 iş yeri ve park halindeki 6 aracın camlarını taş atarak kıran şüpheli tutuklandı.

Kurtuluş Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'nde, dün bazı işletme ve park halindeki araçlara taş atarak zarar verdiği iddiasıyla gözaltına alınan B.F'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan B.F'nin araçlara taş atarak zarar vermesi bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel
