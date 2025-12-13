Haberler

Hatay'da "Desenlerde Çoğalan Kültürel Hafıza ve Dayanışma Projesi" etkinliği düzenlendi

Hatay'da 'Desenlerde Çoğalan Kültürel Hafıza ve Dayanışma Projesi' etkinliği düzenlendi
Güncelleme:
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, EkoDoku Sürdürülebilir Yaşam Kooperatifi ve IC İbrahim Çeçen Vakfı işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, geleneksel dokuma kültürünün önemi vurgulandı ve depremzede kadınlara yönelik eğitimler sürdürüldü.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, EkoDoku Sürdürülebilir Yaşam Kooperatifi ve IC İbrahim Çeçen Vakfı işbirliğinde oluşturulan atölyede, "Desenlerde Çoğalan Kültürel Hafıza ve Dayanışma Projesi" etkinliği gerçekleştirildi.

Dokuma Sanatçısı Fırat Neziroğlu, İbrahim Çeçen Vakfı Konteyner Kenti'ndeki etkinlikte, geleneksel dokuma kültürünün yeniden keşfedilmesinin hem sağlık hem de sürdürülebilirlik açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

EkoDoku Sürdürülebilir Yaşam Kooperatifi Başkanı Esra Üzel de dokuma, el sanatları ve dikiş atölyelerinde depremzede kadınlara yönelik eğitimlerin devam ettiğini kaydetti.

Etkinliğe, İskenderun Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Akyürekoğlu, İskenderun Halk Eğitim Müdürü Mehmet Akça, kursiyerler ve usta öğreticiler katıldı.

Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Güncel
