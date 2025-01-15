İskenderun'da Seyir Halindeki Araçta Yangın Çıktı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında çıkan yangın, sürücünün aracı yol kenarına park etmesiyle itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda araçta hasar meydana geldi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu.
Akçay Mahallesi'nde ilerleyen, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 20 FN 098 otomobilin motor kısmında yangın çıktı.
Aracını yol kenarına park eden sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine ulaşan itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu araçta hasar oluştu.
Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Güncel