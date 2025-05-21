İskenderun'da Sazlık Alanda Yangın Çıktı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Güzelçay Mahallesi'ndeki sazlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Güzelçay Mahallesi'ndeki sazlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel