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İskenderun'da sağanak yolları göle çevirdi, otomobil 2 kişi tarafından itildi

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İskenderun'da sağanak yolları göle çevirdi, otomobil 2 kişi tarafından itildi
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İskenderun'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yolları göle döndürdü; kıyıya yakın bazı cadde, ev ve iş yerlerini su bastı. Numune Mahallesi'nde su birikintisinde arızalanan otomobil 2 kişi tarafından itilerek çıkarıldı, belediye biriken suları tahliye için çalışma başlattı.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle yollar göle döndü. Yolda arızalanan bir otomobil, 2 kişi tarafından itilerek sudan çıkarıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodla uyardığı kentte, sabah saatlerinde kısa süreli sağanak etkili oldu. Yağış nedeniyle ilçenin kıyıya yakın bölgelerinde bulunan bazı caddeler ile ev ve iş yerlerini su bastı. Numune Mahallesi'nde su birikintisinde arızalanan bir otomobil, 2 kişi tarafından itilerek sudan çıkarıldı. Yağışın etkisini yitirmesinin ardından belediye ekipleri biriken suların tahliyesi için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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