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İskenderun'da sağanak sonrası su çekilmeye başladı

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HATAY'ın İskenderun ilçesinde sağanak sonrası göle dönen sahil bandındaki su çekilmeye başladı, bölge yeniden araç trafiğine açıldı.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde sağanak sonrası göle dönen sahil bandındaki su çekilmeye başladı, bölge yeniden araç trafiğine açıldı.

Kentte ?önceki gece etkili olan sağanak, İskenderun'u vurdu. 6 Şubat depremlerinde çöken İskenderun Sahili yine göle döndü. Sabaha kadar süren yağış sonrası Çay Mahallesi ile 15 Temmuz ve Atatürk caddelerinde diz boyu su birikti. Caddedeki onlarca iş yerini su bastı. İş yerlerine sabah gelen esnaf, temizlik yaptı. Öte yandan İsmet İnönü Mahallesi'nde aşırı yağış sırasında 5 katlı binanın istinat duvarı yıkıldı. Duvar yıkılınca toprak kaydı, bina çökme tehlikesine karşı tahliye edildi. Bugün İskenderun'da güneş açarken, sahil bandındaki seviyesi düşen suyun, büyük ölçüde çekildiği görüldü. Su birikintilerinin olduğu sahil bandı ise araç trafiğine açıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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