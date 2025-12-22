Taşla park halindeki otomobiller ile iş yerlerinin camlarını kırdı

HATAY'ın İskenderun ilçesinde Burhan F. (33), taşla park halindeki araçlar ile iş yerlerini camlarını kırdı.

Olay, gece saatlerinde İsmet İnönü Caddesi ile aynı adı taşıyan meydanda yaşandı. Kentin en işlek caddesine gelen ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen Burhan F., eline aldığı taşla önce iş yerlerinin ardından otomobillerin camlarını kırdı. Caddedeki vatandaşların müdahale ettiği Burhan F., uyarılara rağmen camlara taş atmaya devam etti. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. İncelemede; 6 otomobil ile 5 iş yerinin camlarının kırıldığı belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Ufuk AKTUĞ - Kamera: HATAY,