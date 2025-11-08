İskenderun'da Otomobilin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti

Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi, sürücü yaralandı.

Dumlupınar Mahallesi Prof. Muammer Aksoy Caddesi'nde K.Ç. idaresindeki 80 ADK 029 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak kaldırımda yürüyen Suriye uyruklu Ömer Helebi'ye çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Helebi ve otomobil sürücüsü İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı. Helebi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.