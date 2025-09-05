İskenderun'da Otomobil Yangını Kısa Sürede Söndürüldü
Hatay'ın İskenderun ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından hızla kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
Yunus Emre Mahallesi'nde seyir halindeki sürücüsü öğrenilemeyen 31 ACR 078 plakalı otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Durumu fark eden sürücü, otomobili yol kenarına çekti.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Yangın nedeniyle otomobilde hasar oluştu.
Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Güncel