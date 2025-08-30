İskenderun'da Otomobil Devrildi: 2 Yaralı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilde 2 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ve itfaiye ekipleri yaralıları kurtardı.
Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Cebike Mahallesi'nde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan 2 kişi itfaiye ekiplerin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarıldı.
Yaralılar ilk müdahalenin ardından??????? İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.???????
Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Güncel