İskenderun'da Otomobil Devrildi: 2 Yaralı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilde 2 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ve itfaiye ekipleri yaralıları kurtardı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Cebike Mahallesi'nde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan 2 kişi itfaiye ekiplerin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından??????? İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.???????

Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Güncel
