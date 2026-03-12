Haberler

İskenderun'da Motosikletle Çarpışan Otomobil Takla Attı: Yaralılar Var

Güncelleme:
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir otomobil, motosiklete çarparak takla attı. Olayda her iki sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), - HATAY'ın İskenderun ilçesinde motosiklete çarptıktan sonra sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, takla attı. Kazada otomobilin ve motosikletin sürücüleri yaralandı.

Kaza gece saatlerinde ilçeye bağlı Cengiz Topel Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 AYA 527 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen 31 AZV 248 palakalı motosiklete çarpıp kontrolden çıkarak takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye erlerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Yaralanan otomobilin ve motosikletin sürücüleri ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
