Hatay'da devrilen motosikletteki 2 kişi öldü
Hatay'ın İskenderun ilçesinde devrilen motosiklette sürücü ve yolcu olmak üzere 2 kişi hayatını kaybetti.
M.Ö. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde motosiklet sürücüsü ile yolcu konumundaki Y.Y'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenazeler ilk incelemelerin ardından İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli