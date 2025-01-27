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İskenderun'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü

İskenderun'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında, yaya olarak karşıya geçmeye çalışan Emine Ö. hayatını kaybetti. 19 yaşındaki motosiklet sürücüsü ve diğer yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde motosikletin çarptığı 3 yayadan 1'i hayatını kaybetti.

Muhammet Akın E. (19) yönetimindeki 31 AHZ 289 plakalı motosiklet Meydan Mahallesi İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Emine Ö. (46), Deniz Ö. (16) ve Filiz Selin Ö'ye (18) çarptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile 3 kişi ambulanslarla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Emine Ö. tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel
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