İskenderun'da Minibüste Yangın Çıktı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde seyir halindeki minibüsün motor bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Araç sürücüsü yolcuları zamanında tahliye ederek olası bir felaketi önledi.
Kocatepe Mahallesi'nde H.K. idaresindeki 31 HO 4010 plakalı minibüsün motor bölümü henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Durumu fark eden şoför, aracı yol kenarına çekerek yolcuları aşağı indirdi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu araçta hasar oluştu.
Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Güncel